Метро Каталози и Предстоящи Брошури 23 Юли – 05 Август 2020

В новите каталози на Метро ще откриете: Metro Chef Маскарпоне, 500 гр – цена 5,59 лв.; Kinder Bueno White Десерт, покрит с шоколад, 12×39 гр – цена 9,98 лв.; Lavazza Qualita Rossa Мляно кафе, 3+1 броя x 250 гр – цена 19,96 лв.; Pampers Premium care Бебешки пелени, различни видове и размери – цена 35,99 лв.; Единичен чушкопек, мощност 1200 W – цена 24,99 лв. и много други.

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Метро Предстоящ Каталог 23 Юли – 05 Август 2020



Метро Хранителни и Нехранителни Стоки 09 Юли – 22 Юли 2020



Метро Свежи Оферти 16 Юли – 22 Юли 2020



Метро Напитки и Емоции за Домашния бар 25 Юни – 22 Юли 2020



Метро Вземи 2, плати 1 09 Юли – 22 Юли 2020



Метро Пазарувай на Скорост 09 Юли – 05 Август 020



Метро Horeca Хранителни Стоки 01 Юли – 31 Юли 2020



Метро Horeca За вашите доставки по домовете 01 Юли – 31 Юли 2020



Метро Преоткрий България Horeca Идеи и Оферти 01 Юни – 30 Юни 2020



Метро Horeca до 28 Февруари 2020



Метро Horeca Наръчник с Добри Практики