Метро Каталози и Предстоящи Брошури 23 Юли – 05 Август 2020

Публикувано в , , на 20 юли 2020 admin

В новите каталози на Метро ще откриете: Metro Chef Маскарпоне, 500 гр – цена 5,59 лв.; Kinder Bueno White Десерт, покрит с шоколад, 12×39 гр – цена 9,98 лв.; Lavazza Qualita Rossa Мляно кафе, 3+1 броя x 250 гр – цена 19,96 лв.; Pampers Premium care Бебешки пелени, различни видове и размери – цена 35,99 лв.; Единичен чушкопек, мощност 1200 W – цена 24,99 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на хранителни и нехранителни стоки, техника, сезонни стоки, канцелария, спортни стоки и материали за домашния майстор във верига хипермаркети Метро.

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Хипермаркети Метро ще откриете в следните райони: София, Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора, Велико Търново, Русе, Благоевград и Плевен.

За повече информация, моля посетете сайта на хипермаркети Метро: www.metro.bg

Метро Каталози и Брошури 21 Май - 27 Май 2020


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