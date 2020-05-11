Метро Каталози и Предстоящи Брошури 14 Май – 27 Май 2020

Публикувано в , , на 11 май 2020 admin

В новите каталози на на Метро ще откриете: Мастика Пещера, 1 л – цена 9,98 лв.; Lindt Lindor Шоколадови бонбони, млечен, асорти, лешник, бял, 200 гр – цена 7,28 лв.; Ariel Течен препарат за пране 4.4 л или Капсули за пране 60 броя – цена 20,99 лв.; Пиринско Pale Lager PET 4.4%, 2 л – цена 1,89 лв.; Култивирани печурки, произход Полша, 1 кг – цена 4,49 лв.; Aro Хек филе без кожа, 1 кг – цена 7,58 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на хранителни и нехранителни стоки, техника, сезонни стоки, канцелария, спортни стоки и материали за домашния майстор във верига хипермаркети Метро.

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Хипермаркети Метро ще откриете в следните райони: София, Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора, Велико Търново, Русе, Благоевград и Плевен.

За повече информация, моля посетете сайта на хипермаркети Метро: www.metro.bg


Метро Хранителни и Нехранителни Стоки 14 Май – 27 Май 2020


Метро Техника 14 Май – 10 Юни 2020


Метро Хранителни Стоки 30 Април – 13 Май 2020


Метро Нехранителни Стоки 30 Април – 13 Май 2020


Метро Свежо 07 Май – 13 Май 2020


Метро Вземи 2, Плати 1 30 Април – 13 Май 2020


Метро Градина 16 Април – 13 Май 2020


Метро Horeca Хранителни Стоки 01 Май – 31 Май 2020


Метро Horeca За вашите доставки по домовете 01 Май – 31 Май 2020


Метро Horeca до 28 Февруари 2020

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