Метро Каталози и Брошури 31 Юли – 13 Август 2025 и 17 Юли – 30 Юли 2025

В новия каталог-брошура на Метро ще откриете: ПРАСКОВИ МЕ=теглова разфасовка – цена 3,48 лв.; МАДЖАРОВ Кашкавал от краве мляко БДС МЕ=1 бр. х 380 г – цена 14,28 лв.; LAVAZZA CREMA E GUSTO FORTE Кафе на зърна МЕ=1 бр. х 1 кг – цена 34,99 лв.; ПЪСТЪРВА МЕ=теглова разфасовка – цена 10,49 лв.; HEINZ Кетчуп Класик МЕ=1 бр. х 342 г – цена 4,25 лв.; METRO CHEF Домати Розова Магия МЕ=теглова разфасовка, кг – цена 4,99 лв.; ПРЕСНИ КАРТОФИ METRO CHEF МЕ=теглова разфасовка, кг – цена 0,88 лв.; METRO CHEF Авокадо HASS Калибър 16 МЕ=1 брой – цена 2,99 лв.; METRO CHEF Гъби кралски печурки МЕ=1 бр. х 500 г – цена 3,98 лв. и много други.

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Метро Брошура 31 Юли – 13 Август 2025

Метро Брошура 31 Юли – 13 Август 2025

Метро Брошура 31 Юли – 27 Август 2025

Метро Брошура 31 Юли – 04 Август 2025

Метро Брошура 17 Юли – 30 Юли 2025

Метро Брошура 17 Юли – 30 Юли 2025

Метро Брошура 01 Юли – 31 Август 2025

Метро Брошура 01 Юли – 31 Август 2025

Метро Брошура 01 Юли – 31 Август 2025

Метро Каталог Вино 2024-2025

Метро Каталог 01 Февруари – 31 Декември 2025

Метро Каталог Horeca Решения 2025

Метро Каталог Интериорни Мебели 2025