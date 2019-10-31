Метро Каталози и Брошури 31 Октомври – 13 Ноември 2019

В новите каталози на Метро ще откриете: Детски десерт Kinder Pingui, 30 броя x 30 гр – цена за брой 0,77 лв.; Шоколадови бонбони Merci, 400 гр – цена 10,98 лв.; Domestos универсален почистващ препарат, различни видове, 2 л – цена 5,99 лв.; Pampers Промопакет Бебешки пелени, различни размери и бройки – цена 44,99 лв.; Скариди бланширани 40-60, 1 кг – цена за 1 кг 27,99 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на хранителни и нехранителни стоки, техника, сезонни стоки, канцелария, спортни стоки и материали за домашния майстор във верига хипермаркети Метро.

Разгледайте всички всички всички брошури и каталози на хипермаркети Метро тук.

Хипермаркети Метро ще откриете в следните райони: София, Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора, Велико Търново, Русе, Благоевград и Плевен.

За повече информация, моля посетете сайта на хипермаркети Метро: www.metro.bg



Метро Хранителни Стоки 31 Октомври – 13 Ноември 2019



Метро Нехранителни Стоки 31 Октомври – 13 Ноември 2019



Метро Каталог Свежо 24 Октомври – 30 Октомври 2019



Метро Каталог Колбаси 17 Октомври – 13 Ноември 2019



Метро Зимнина 31 Октомври – 27 Ноември 2019



Метро Каталог Уютен Дом 17 Октомври – 13 Ноември 2019



Метро Подаръчни Комплекти 31 Октомври – 31 Декември 2019



Метро Каталог Вино 17 Октомври – 13 Ноември 2019



Метро Каталог Уиски 17 Октомври – 13 Ноември 2019



Метро Зимна Подготовка за Автомобила 31 Октомври – 27 Ноември 2019



Метро Каталог Вино, Валиден до 31 Март 2020



Метро Каталог Horeca 01 Октомври – 31 Октомври 2019



Метро Каталог Horeca 01 Март – 31 Декември 2019



Метро Каталог Азия 01 Октомври – 31 Октомври 2019



Метро Каталог Домашни Вкусотии 01 Октомври – 31 Октомври 2019