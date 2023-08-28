Метро Каталози и Брошури 31 Август – 13 Септември 2023 и 17 Август – 30 Август 2023

В новите Каталози и Брошури на Метро ще откриете: Житница Пилешки бут, 1 кг – цена 3,99 лв.; Бяла кристална захар, 1 кг – цена 2,18 лв.; Червена капия, 1 кг – цена 2,69 лв.; Червен лук, 2 кг – цена 5,29 лв.; Корнишон салатен, 1 кг – цена 2,48 лв.; Патладжан, 1 кг – цена 1,79 лв.; Розови домати, 1 кг – цена 3,29 лв.; Зеле, 1 кг – цена 1,49 лв.; Аспержи зелени, 1 кг – цена 14,99 лв.; Сладка царевица, 1 кг – цена 0,89 лв.; Сини сливи, 1 кг – цена 1,58 лв.; Бяло грозде, 1 кг – цена 2,78 лв.; Круши, 1 кг – цена 3,98 лв. и много други.

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Хипермаркети Метро ще откриете в следните райони: София, Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора, Велико Търново, Русе, Благоевград и Плевен.

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Метро Каталог Хранителни Стоки 31 Август – 13 Септември 2023

Метро Каталог Нехранителни Стоки 31 Август – 13 Септември 2023

Метро Каталог Вземи 2, Плати 1 31 Август – 13 Септември 2023

Метро Каталог Хранителни Стоки 17 Август – 30 Август 2023

Метро Каталог Нехранителни Стоки 17 Август – 30 Август 2023

Метро Каталог Цени на Ниво 17 Август – 13 Септември 2023

Метро Каталог Специални Предложения за Търговци 17 Август – 13 Септември 2023

Метро Каталог Метрочасие 2023 17 Август – 24 Септември 2023

Метро Каталог Удължи Сезона 03 Август – 30 Август 2023

Метро Брошура Комфорт на Открито от 01 Март 2023

Метро Каталог HoReCa 01 Август – 31 Август 2023

Метро Каталог Вино 2022-2023

Метро Каталог Horeca Решения 2022