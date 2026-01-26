Метро Каталози и Брошури 29 Януари – 11 Февруари 2026 и 02 Януари – 28 Януари 2026

В новия каталог брошура на Метро ще откриете: DEUTSCHE MARKENBUTTER ROSTAR Краве масло МЕ=1 бр. х 250 г – цена 3,78 €; ЕКО МЕС Панагюрска луканка МЕ=1 бр. х 180 г – цена 6,28 €; LAVAZZA ESPRESSO BARISTA Perfetto, Gran Crema Кафе на зърна МЕ=1 бр. x 1 кг – цена 40,89 €; ARIEL Течен перилен препарат Color МЕ=1 бр. х 2.25 л – цена 20,45 €; БОНИ Мини винер с топено сирене МЕ=1 бр. х 200 г – цена 2,54 €; ЕКО МЕС Шпек салам Класик, Бургас, Търново МЕ=1 бр. х 260 г – цена 3,22 €; ОРЕХИТЕ Луканков салам Амбарица МЕ=1 бр. х 180 г – цена 4,85 € и много други.

Разгледайте промоциите на хранителни и нехранителни стоки, техника, сезонни стоки, канцелария, спортни стоки и материали за домашния майстор във верига хипермаркети Метро.

Разгледайте всички всички всички брошури и каталози на хипермаркети Метро тук.

Хипермаркети Метро ще откриете в следните райони: София, Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора, Велико Търново, Русе, Благоевград и Плевен.

За повече информация, моля посетете сайта на хипермаркети Метро: www.metro.bg

Метро Брошурa 29 Януари – 11 Февруари 2026

Метро Брошурa 29 Януари – 11 Февруари 2026

Метро Брошурa 29 Януари – 11 Февруари 2026

Метро Брошурa 29 Януари – 25 Февруари 2026

Метро Брошурa 02 Януари – 28 Януари 2026

Метро Брошурa 02 Януари – 28 Януари 2026

Метро Брошурa 01 Ноември 2025 – 31 Януари 2026

Метро Брошурa 02 Януари – 28 Януари 2026

Метро Брошурa 01 Ноември 2025 – 31 Януари 2026

Метро Каталог Вино 2025-2026

Метро Каталог Horeca Решения 2025

Метро Серия Чинии

Метро Брошурa 01 Ноември 2025 – 31 Януари 2026

Метро Каталог Интериорни Мебели 2025