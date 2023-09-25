Метро Каталози и Брошури 28 Септември – 11 Октомври 2023 и Каталози 14 Септември – 27 Септември 2023

В новите каталози и брошури на Метро ще откриете: Olympus Прясно краве мляко 3.7%, 1 л – цена 2,59 лв.; Pampers Бебешки пелени, различни размери и пакети – цена 49,99 лв.; Булконс Лютеница Първомай, 6×265 гр – цна 1,99 лв.; Захира Бяла кристална захар, 1 кг – цена 2,15 лв.; Грейпфрут за сок, произход ЮАР, 1 кг – цена 2,99 лв.; Тиква сива, произход България, 1 кг – цена 1,09 лв.; Пъстърва изчистена, размер 250 г+, 1 кг – цена 11,99 лв.; Унитемп Свински гърди с кост, 1 кг – цена 11,99 лв. и много други.

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Метро Каталог Хранителни Стоки 28 Септември – 11 Октомври 2023

Метро Каталог Неранителни Стоки 28 Септември – 11 Октомври 2023

Метро Каталог Сирена и Колбаси 28 Септември – 25 Октомври 2023

Метро Каталог Уютен Дом 28 Септември – 25 Октомври 2023

Метро Каталог Кафе и Шоколад 28 Септември – 25 Октомври 2023

Метро Каталог Хранителни Стоки 14 Септември – 27 Септември 2023

Метро Каталог Нехранителни Стоки 14 Септември – 27 Септември 2023

Метро Каталог Цени на Ниво 14 Септември – 11 Октомври 2023

Метро Каталог За Търговци 14 Септември – 11 Октомври 2023

Метро Каталог Бирената страна на изобилието 14 Септември – 11 Октомври 2023

Метро Каталог Чиста и Свежа Есен 14 Септември – 11 Октомври 2023

Метро Каталог Техника и Офис 14 Септември – 11 Октомври 2023

Метро Каталог Спорт 14 Септември – 11 Октомври 2023

Метро Каталог Метрочасие 2023 17 Август – 24 Септември 2023

Метро Брошура Комфорт на Открито от 01 Март 2023

Метро Каталог HoReCa 01 Август – 31 Август 2023

Метро Каталог Вино 2022-2023

Метро Каталог Horeca Решения 2022