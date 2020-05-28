Метро Каталози и Брошури 28 Май – 03 Юни 2020

Публикувано в , , на 28 май 2020 admin

В новите каталози на на Метро ще откриете: Dry Age Говежди бургер, 8 x 150 гр – цена 2,99 лв. за брой; Stella Artois Pale Lager 5%, 5×500 мл кен + 1 подарък – цена 7,74 лв.; Газово барбекю Tarrington House, размери 135x54x115 см, 4 горелки + 1 странична – цена 529,00 лв.; Carlsberg Pilsner 5%, 12×500 мл – цена 1,18 лв.; Metro Chef Сос Беарнез на прах, 1 кг – цена 19,99 лв.; Новомес Тендер Лойн стек, 1 кг – цена 74,99 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на хранителни и нехранителни стоки, техника, сезонни стоки, канцелария, спортни стоки и материали за домашния майстор във верига хипермаркети Метро.

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Хипермаркети Метро ще откриете в следните райони: София, Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора, Велико Търново, Русе, Благоевград и Плевен.

За повече информация, моля посетете сайта на хипермаркети Метро: www.metro.bg

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Метро Horeca Хранителни Стоки 01 Май – 31 Май 2020


Метро Horeca За вашите доставки по домовете 01 Май – 31 Май 2020


Метро Horeca до 28 Февруари 2020

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