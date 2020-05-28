Метро Каталози и Брошури 28 Май – 03 Юни 2020

В новите каталози на на Метро ще откриете: Dry Age Говежди бургер, 8 x 150 гр – цена 2,99 лв. за брой; Stella Artois Pale Lager 5%, 5×500 мл кен + 1 подарък – цена 7,74 лв.; Газово барбекю Tarrington House, размери 135x54x115 см, 4 горелки + 1 странична – цена 529,00 лв.; Carlsberg Pilsner 5%, 12×500 мл – цена 1,18 лв.; Metro Chef Сос Беарнез на прах, 1 кг – цена 19,99 лв.; Новомес Тендер Лойн стек, 1 кг – цена 74,99 лв. и много други.

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Метро Хранителни и Нехранителни Стоки 28 Май – 10 Юни 2020



Метро Барбекю и Бира Стоки 28 Май – 24 Юни 2020



Метро Свежи Оферти 28 Май – 03 Юни 2020



Метро Техника 14 Май – 10 Юни 2020



Метро Нашите Марки 28 Май – 24 Юни 2020



Метро Horeca Хранителни Стоки 01 Май – 31 Май 2020



Метро Horeca За вашите доставки по домовете 01 Май – 31 Май 2020



Метро Horeca до 28 Февруари 2020