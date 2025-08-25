Метро Каталози и Брошури 28 Август – 10 Септември 2025 и 14 Август – 27 Август 2025

В новия каталог-брошура на Метро ще откриете: PHILADELPHIA Крема сирене МЕ=1 бр. х 500 г – цена 12,89 лв.; СЬОМГА КОТЛЕТ, кг – цена 19,99 лв.; ПРАСКОВИ МЕ=теглова разфасовка кг – цена 3,98 лв.; LAVAZZA Qualita Rossa Мляно кафе МЕ=4 бр. х 250 г – цена 37,99 лв.; МОЛЕРИТЕ Луканка Панагюрска, Дивечова, Чиста храна, Телешка ME=1 бр. х 170 г – цена 10,88 лв.; ARIEL Препарат за пране МЕ=1 бр. х 1.575/1.8 л/ 2.6 кг Гел капсули за пране МЕ=30 бр. в оп. различни видове – цена 37,99 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на хранителни и нехранителни стоки, техника, сезонни стоки, канцелария, спортни стоки и материали за домашния майстор във верига хипермаркети Метро.

Разгледайте всички всички всички брошури и каталози на хипермаркети Метро тук.

Хипермаркети Метро ще откриете в следните райони: София, Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора, Велико Търново, Русе, Благоевград и Плевен.

За повече информация, моля посетете сайта на хипермаркети Метро: www.metro.bg

