Метро Каталози и Брошури 27 Март – 09 Април 2025 и 13 Март – 26 Март 2025

В новия каталог-брошура на Метро ще откриете: МЕТМА Боя за яйца Перлен брилянт – цена 3,98 лв.; МЕТМА Боя за яйца Седефен гланц – цена 3,98 лв.; KINDER Великденски микс с плюшена играчка МЕ= 1 бр. х 133 г – цена 17,99 лв.; MILКA Шоколадова Фигура Заек МЕ =1 бр . х 45 г – цена 2,48 лв.; KINDER Шоколадова фигура различни видове МЕ = 1 бр х 35 г – цена 1,79 лв.; KINDER SURPRISE Шоколадова фигура с изненада различни видове МЕ=1 бр. х 53 г – цена 3,98 лв.; MILКA Шоколадова фигура Заек МЕ = 1 бр. х 100 г – цена 4,99 лв.; MILКAOREO Шоколадова фигура Заек МЕ – 1 бр. х 100 г – цена 4,99 лв. и много други.

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Метро Брошура 27 Март – 09 Април 2025

Метро Брошура 27 Март – 09 Април 2025

Метро Брошура 27 Март – 23 Април 2025

Метро Брошура 27 Март – 23 Април 2025

Метро Брошура 13 Март – 26 Март 2025

Метро Брошура 13 Март – 26 Март 2025

Метро Брошура 13 Март – 26 Март 2025

Метро Брошура 27 Февруари – 26 Март 2025

Метро Брошура 27 Февруари – 26 Март 2025

Метро Брошура 01 Март – 31 Март 2025

Метро Каталог Вино 2024-2025

Метро Каталог 01 Февруари – 31 Декември 2025

Метро Каталог Horeca Решения 2025