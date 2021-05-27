Метро Каталози и Брошури 27 Май – 09 Юни 2021

В новите каталози и брошури на Метро ще откриете: Вземи 2, плати 1 – Monini Маслиново масло Extra Vergine Delicato, 1 л – цена 20,98 лв.; Laiko Special Суха храна за кучета, 10 кг – цена 9,68 лв.; Raffaello Бонбони, различни видове, 150 гр – цена 4,99 лв.; Pampers Бебешки пелени, различни видове и бройки – цена 37,99 лв.; Свински джолан без кост, 1 кг – цена 5,99 лв. и много други.

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Метро Хранителни Стоки 27 Май – 09 Юни 2021

Метро Нехранителни Стоки 27 Май – 09 Юни 2021

Метро Свежи Оферти 27 Май – 30 Май 2021

Метро Брошура Абитуриенти 04 Май – 30 Май 2021

Метро Viva Italia 13 Май – 09 Юни 2021

Метро Барбекю и Бира 27 Май – 23 Юни 2021

Метро Техника 27 Май – 23 Юни 2021

Метро Нашите Марки: Картофи 01 Май – 31 Май 2021

Метро Нашите Марки: Напитки 01 Май – 31 Май 2021



Метро Каталог Вино 28 Септември 2020 – 30 Септември 2021



Метро Каталог Градина до 31 Август 2021



Метро Horeca Наръчник

Метро HoReCa Хигиена и Здраве 01 Май – 31 Май 2021

Метро HoReCa Хранителни Стоки 01 Май – 31 Май 2021

Метро Преоткрий България 01 Май – 31 Май 2021

HoReCa Решения 2021