Метро Каталози и Брошури 26 Юли – 08 Август 2018

В новите каталози на Метро ще откриеш: Палатка Active Jesolo 4, с 4 места, 440x220x185 см – цена 129,00 лв.; Надуваем матрак Bestway, 203x183x22 см – цена 32,99 лв.; Електрическа помпа Bestway, 12 V, включване към автомобилното захранване – цена 14,99 лв.; Стол сгъваем, мот метал и полиестер, цвят зелен или син, до 100 кг – цена 15,95 лв.

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Хипермаркети Метро ще откриете в следните райони: София, Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора, Велико Търново, Русе, Благоевград и Плевен.

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Метро Каталог Хранителни Стоки 26 Юли – 08 Август 2018



Метро Каталог Нехранителни Стоки 26 Юли – 08 Август 2018



Метро Вземи Награда 26 Юли – 08 Август 2018



Метро Каталог Свежи оферти 25 Юли – 01 Август 2018



Метро Плюс+ Zwilling 18 Май – 29 Септември 2018



Метро Каталог Horeca Лято 2018



Метро Каталог Вино 2018



Метро Каталог Horeca 2018