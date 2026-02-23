Метро Каталози и Брошури 26 Февруари – 11 Март 2026 и 12 Февруари – 25 Февруари 2026

В новия каталог брошура на Метро ще откриете: ZEWA JUST 1 Тоалетна хартия 5 пл. МЕ=12 бр. в оп. – цена 9,50 €; METRO CHEF Ирландски чедър МЕ=теглова разфасовка ~ 300 г – цена 15,32 €; METRO CHEF Кайма 100% телешка МЕ=теглова разфасовка ~ 2 кг, 1 кг – цена 8,17 €; METRO CHEF Салата Айсберг МЕ=1 бр. х 500 гр – цена 2,55 €; METRO CHEF Питки бриош МЕ=6 бр. х 77 г – цена 4,03 €; METRO CHEF Пържен лук МЕ=1 бр. х 500 г – цена 2,99 €; METRO CHEF Картофи за печене и пържене 50/70 МЕ=1 бр. х 5 кг – цена 2,48 €; METRO CHEF Ябълки Златна превъзходна МЕ=теглова разфасовка, 1 кг – цена 1,19 €; СЬОМГА КОТЛЕТ 200/300 МЕ=теглова разфасовка ~ 1 кг, 1 кг – цена 12,77 €; Октопод чистен 8% глазура 1/2 кг МЕ=теглова разфасовка, 1 кг – цена 17,79 €; ГРАДУС Пилешко филе от гърди, без кост и кожа МЕ=теглова разфасовка ~ 1 кг, 1 кг – цена 6,64 € и много други.

Разгледайте промоциите на хранителни и нехранителни стоки, техника, сезонни стоки, канцелария, спортни стоки и материали за домашния майстор във верига хипермаркети Метро.

Разгледайте всички всички всички брошури и каталози на хипермаркети Метро тук.

Хипермаркети Метро ще откриете в следните райони: София, Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора, Велико Търново, Русе, Благоевград и Плевен.

За повече информация, моля посетете сайта на хипермаркети Метро: www.metro.bg

