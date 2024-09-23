Метро Каталози и Брошури 26 Септември – 09 Октомври 2024 и 12 Септември – 25 Септември 2024

В новата брошура-каталог на Метро ще откриете: Metro Chef Свински киевски котлет, кг – цена 12,99 лв.; Наборъ Кашкавал от краве мляко, 800 гр – 10,99 лв.; Finish Quantum/Ultimate/Quantum/All in 1 Max Таблетки за съдомиялна машина, 45-86 броя в опаковка – цена 33,99 лв.; Pampers Бебешки пелени или Бебешки гащи, различни видове и размери – цена 43,99 лв.; Metro Chef Френски кроасани с масло, 20×60 гр, замразени – цена 19,98 лв.; Bella Вити банички със сирене, 480 гр – цена 5,08 лв.; Aro Грах, 400 гр – цена 1,94 лв.; Metro Chef Блат за пица, 2×200 гр – цена 4,69 лв.; Aro Сладка царевица, 400 гр – цена 2,58 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на хранителни и нехранителни стоки, техника, сезонни стоки, канцелария, спортни стоки и материали за домашния майстор във верига хипермаркети Метро.

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Хипермаркети Метро ще откриете в следните райони: София, Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора, Велико Търново, Русе, Благоевград и Плевен.

За повече информация, моля посетете сайта на хипермаркети Метро: www.metro.bg

Метро Хранителни Стоки 26 Септември – 09 Октомври 2024

Метро Нехранителни Стоки 26 Септември – 09 Октомври 2024

Метро Уютен Дом 26 Септември – 23 Октомври 2024

Метро Кафе и Шоколад 26 Септември – 23 Октомври 2024

Метро Хранителни Стоки 12 Септември – 25 Септември 2024

Метро Нехранителни Стоки 12 Септември – 25 Септември 2024

Метро Бирената Страна на Удоволствието 12 Септември – 09 Октомври 2024

Метро Есен 12 Септември – 09 Октомври 2024

Метро Облекло 12 Септември – 09 Октомври 2024

Метро Техника 12 Септември – 09 Октомври 2024

Метро Брошура МетроЧасие 15 Август – 28 Септември 2024

Метро Каталог ХоРеКа от 01 Aвгуст

Метро Каталог Вино 2023-2024