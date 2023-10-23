Метро Каталози и Брошури 26 Октомври – 08 Ноември 2023 и 12 Октомври – 25 Октомври 2023

В новите каталози и брошури на Метро ще откриете: Булконс Лютеница Първомай, 720 гр – цена 3,98 лв.; Верея Прясно краве мляко 1,5% масленост, 1 л – цена 2,19 лв.; Just sugar Бяла кристална захар, 1 кг- цена 2,15 лв.; Грейпфрут десертен, 1 кг – цена 2,99 лв.; Тиква сива, 1 кг – цена 0,98 лв.; Ябълка златна превъзходна, 1 кг – цена 2,29 лв.; Червени домати, 1 кг – цена 2,69 лв.; Салата Айсберг, 1 кг – цена 3,98 лв.; Ряпа микс, 1 кг – цена 1,99 лв.; Бял лук, 1 кг – цена 4,49 лв.; Сладки картофи, 1 кг – цена 2,99 лв.; Градус Пилешка подбедрица, 1 кг – цена 7,49 лв.; Житница Пиле, 1 кг – цена 4,99 лв. и много други.

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Хипермаркети Метро ще откриете в следните райони: София, Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора, Велико Търново, Русе, Благоевград и Плевен.

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Метро Хранителни Стоки 26 Октомври – 08 Ноември 2023

Метро Нехранителни Стоки 26 Октомври – 08 Ноември 2023

Метро Техника 26 Октомври – 08 Ноември 2023

Метро Автомобил 26 Октомври – 06 Декември 2023

Метро Зимнина 26 Октомври – 22 Ноември 2023

Метро Хранителни Стоки 12 Октомври – 25 Октомври 2023

Метро Нехранителни Стоки 12 Октомври – 25 Октомври 2023

Метро Каталог Цени на Ниво 12 Октомври – 08 Ноември 2023

Метро Каталог За Търговци 12 Октомври – 08 Ноември 2023

Метро Шотландски Корени 12 Октомври – 08 Ноември 2023

Метро Вино 12 Октомври – 08 Ноември 2023

Метро Облекло 12 Октомври – 08 Ноември 2023

Метро Каталог Сирена и Колбаси 28 Септември – 25 Октомври 2023

Метро Каталог Уютен Дом 28 Септември – 25 Октомври 2023

Метро Каталог Кафе и Шоколад 28 Септември – 25 Октомври 2023

Метро Каталог Вино 2023-2024

Метро Каталог Horeca: Хранителни Стоки 01 Октомври – 31 Октомври 2023

Метро Каталог Horeca Решения – Специална Оферта