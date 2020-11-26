Метро Каталози и Брошури 26 Ноември – 29 Ноември 2020

В новите каталози и брошури на Метро ще откриете: RCR Чаша Marilyn 6 броя, различни видове – цена 39,98 лв.; Kutanya Porselen Сервизи за хранене, различни декори, 24 части – цена 129,00 лв.; Тенджера под налягане Armoni, 9 литра, вземи 2, плати 1 – цена 99,98 лв.; Елха Tiffany, 177 връхчета, 120 см – цена 21,99 лв. и много други.

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Хипермаркети Метро ще откриете в следните райони: София, Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора, Велико Търново, Русе, Благоевград и Плевен.

За повече информация, моля посетете сайта на хипермаркети Метро: www.metro.bg



Метро Каталог Хранителни Стоки 26 Ноември – 09 Декември 2020



Метро Каталог Нехранителни Стоки 26 Ноември – 09 Декември 2020



Метро Каталог Свежо 26 Ноември – 29 Ноември 2020



Метро Каталог Риба 12 Ноември – 06 Декември 2020



Метро Каталог Гурме 26 Ноември – 31 Декември 2020



Метро Подаръчни Комплекти 29 Октомври – 31 Декеври 2020



Метро Каталог Подаръци 12 Ноември – 31 Декември 2020



Метро Каталог Празнично 26 Ноември – 31 Декември 2020



Метро Каталог Коледа у Дома 12 Ноември – 31 Декември 2020



Метро Каталог Играчки 26 Ноември – 31 Декември 2020



Метро Каталог Техника 26 Ноември – 31 Декември 2020



Метро Каталог Вино 28 Септември 2020 – 30 Септември 2021



Метро Horeca: Хранителни Стоки 01 Ноември – 30 Ноември 2020



Метро Horeca: Здраве, хигиена и доставки по домовете 01 Ноември – 30 Ноември 2020



Метро Преоткрий България: Horeca Идеи и Оферти 01 Ноември – 30 Ноември 2020