Метро Каталози и Брошури 26 Май – 08 Юни 2022

В новия каталог-брошура Техника, на Метро ще откриете: Инверторен климатик Samsung, капацитет 12 000 BTU – цена 629,00 лв.; Хладилник с горна камера Arielli, капацитет 204 л, ен. клас F – цена 379,00 лв.; Телевизор Arielli LED, 32 инча (81 см) – цена 239,00 лв.; Xiaomi Слушалки Mi True Wireless Earphones 2, безжични, до 10 м обхват – цена 59,99 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на хранителни и нехранителни стоки, техника, сезонни стоки, канцелария, спортни стоки и материали за домашния майстор във верига хипермаркети Метро.

Разгледайте всички всички всички брошури и каталози на хипермаркети Метро тук.

Хипермаркети Метро ще откриете в следните райони: София, Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора, Велико Търново, Русе, Благоевград и Плевен.

За повече информация, моля посетете сайта на хипермаркети Метро: www.metro.bg

Метро Брошура Хранителни стоки 26 Май – 08 Юни 2022

Метро Брошура Нехранителни стоки 26 Май – 08 Юни 2022

Метро Брошура Барбекю и Бира 26 Май – 22 Юни 2022

Метро Брошура Техника 26 Май – 22 Юни 2022

Метро Каталог Средиземноморие 12 Май – 08 Юни 2022

Метро Каталог Вино 2021-2022

Метро Каталог Комфорт на Открито от 17 Февруари 2022

Метро Каталог HoReCa Хранителни Стоки 03 Май – 31 Май 2022

Метро Каталог Решения 2022