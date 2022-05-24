Метро Каталози и Брошури 26 Май – 08 Юни 2022 и 12 Май – 25 Май 2022

В новия каталог-брошура на Метро ще откриете: Трамплин с мрежа, максимално натоварване: 150кг – цена 355,00 лв.; Офис стол КАСИОПЕЯ, до 120 кг – цена 169,00 лв.; Летни гуми, размер 155/70 R13 – цена 64,99 лв., размер 175/70 R13 – цена 70,99 лв., размер 175/65 R14 – цена 71,99 лв., размер 175/70 R14 – цена 76,99 лв., размер 185/65 R14 – цена 79,99 лв., размер 185/65 R15 – цена 85,99 лв., размер 195/65 R15 цена 88,99 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на хранителни и нехранителни стоки, техника, сезонни стоки, канцелария, спортни стоки и материали за домашния майстор във верига хипермаркети Метро.

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Хипермаркети Метро ще откриете в следните райони: София, Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора, Велико Търново, Русе, Благоевград и Плевен.

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Метро Брошура Хранителни стоки 26 Май – 08 Юни 2022

Метро Брошура Нехранителни стоки 26 Май – 08 Юни 2022

Метро Брошура Барбекю и Бира 26 Май – 22 Юни 2022

Метро Брошура Техника 26 Май – 22 Юни 2022

Метро Каталог Хранителни Стоки 12 Май – 25 Май 2022

Метро Каталог Нехранителни Стоки 12 Май – 25 Май 2022

Метро Каталог Вземи 2, Плати 1 Стоки 12 Май – 25 Май 2022

Метро Каталог Средиземноморие 12 Май – 08 Юни 2022

Метро Каталог Абитуриенти 28 Април – 25 Май 2022

Метро Каталог Вино 2021-2022

Метро Каталог Комфорт на Открито от 17 Февруари 2022

Метро Каталог HoReCa Хранителни Стоки 03 Май – 31 Май 2022

Метро Каталог HoReCa Хранителни Стоки 03 Март – 31 Март 2022

Метро Каталог Решения 2022