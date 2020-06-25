Метро Каталози и Брошури 25 Юни – 01 Юли 2020

В новите каталози на Метро ще откриете: Кромид лук, произход Турция, 1 кг – цена 0,99 лв.; Диня, произход Гърция, 1 кг – цена 0,69 лв.; Metro Chef Краставици, 1 кг – цена 1,75 лв.; Лайм калибър 48-54, произход Бразилия, 1 кг – цена 4,49 лв.; Нектарини, произход Гърция, 1 кг – цена 1,99 лв. и много други.

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Метро Хранителни и Нехранителни Стоки 25 Юни – 08 Юли 2020



Метро Каталог Свежо 25 Юни – 01 Юли 2020



Метро 4 Седмици Супер Оферти 11 Юни – 08 Юли 2020



Метро Напитки и Емоции за Домашния бар 25 Юни – 22 Юли 2020



Метро Лятна Козметика 11 Юни – 08 Юли 2020



Метро Ниски Цени 11 Юни – 08 Юли 2020



Метро Горещи Оферти 18 Юни – 01 Юли 2020



Метро Horeca Хранителни Стоки 01 Май – 31 Май 2020



Метро Horeca За вашите доставки по домовете 01 Май – 31 Май 2020



Метро Преоткрий България Horeca Идеи и Оферти 01 Юни – 30 Юни 2020



Метро Horeca до 28 Февруари 2020



Метро Horeca Наръчник с Добри Практики