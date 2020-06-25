Метро Каталози и Брошури 25 Юни – 01 Юли 2020

Публикувано в , , на 25 юни 2020 admin

В новите каталози на Метро ще откриете: Кромид лук, произход Турция, 1 кг – цена 0,99 лв.; Диня, произход Гърция, 1 кг – цена 0,69 лв.; Metro Chef Краставици, 1 кг – цена 1,75 лв.; Лайм калибър 48-54, произход Бразилия, 1 кг – цена 4,49 лв.; Нектарини, произход Гърция, 1 кг – цена 1,99 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на хранителни и нехранителни стоки, техника, сезонни стоки, канцелария, спортни стоки и материали за домашния майстор във верига хипермаркети Метро.

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Хипермаркети Метро ще откриете в следните райони: София, Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора, Велико Търново, Русе, Благоевград и Плевен.

За повече информация, моля посетете сайта на хипермаркети Метро: www.metro.bg

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