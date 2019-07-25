Метро Каталози и Брошури 25 Юли – 07 Август 2019

В новите каталози и брошури на Метро ще откриете: Кисело мляко Harmonica 2%, 400 гр – 1,65 лв.; Био кисело мляко Olympus 3.7%, 1 л – цена 2,99 лв.; Bio Ice 100% био сладолед от млечни мазнини, ванилия или какао, 1 л – цена 13,59 лв.; Bio Saurus Царевичен снакс, 25/30/50 гр – цена 1,85 лв.; Бисквити Wikona със спелта и масло, 200 гр – цена 3,89 лв. и много други.

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Метро Хранителни Стоки 25 Юли – 07 Август 2019



Метро Нехранителни Стоки 25 Юли – 07 Август 2019



Метро Каталог Свежи Оферти 25 Юли – 31 Юли 2019



Метро Каталог Bio Предложения 25 Юли – 07 Август 2019



Метро Каталог Избрани Оферти 25 Юли – 07 Август 2019



Метро Сезонни намаления до изчерпване на количествата



Метро Каталог Вино 2019



Метро Каталог Комфорт на Открито 26 Март – 31 Октомври 2019



Метро Каталог Специални Оферти 01 Юли – 31 Юли 2019



Метро Каталог Horeca 01 Юли – 31 Юли 2019



Метро Каталог Азиатска Кухня 01 Юли – 31 Юли 2019



Метро Каталог Horeca 01 Март – 31 Декември 2019