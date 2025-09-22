Метро Каталози и Брошури 25 Септември – 08 Октомври 2025 и 11 Септември – 24 Септември 2025

В новия каталог-брошура на Метро ще откриете: OLYMPUS Прясно краве мляко 3.7% МЕ=1 бр. х 1 л – цена 1,84 лв.; Сьомга филе с кожа МЕ=теглова разфасовка – цена 29,69 лв.; LENOR Омекотител различни аромати МЕ=1 бр. х 4 л – цена 18,98 лв.; METRO CHEF Прошуто Kото слайс МЕ=1 бр. х 500 г – цена 9,99 лв.; Салам Вентричина, Салам Милано, Салам Наполи слайс МЕ=1 бр. х 500 г – цена 11,39 лв.; PASLEK Моцарела настъргана МЕ=1 бр. х 1.5 кг – цена 21,99 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на хранителни и нехранителни стоки, техника, сезонни стоки, канцелария, спортни стоки и материали за домашния майстор във верига хипермаркети Метро.

Разгледайте всички всички всички брошури и каталози на хипермаркети Метро тук.

Хипермаркети Метро ще откриете в следните райони: София, Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора, Велико Търново, Русе, Благоевград и Плевен.

За повече информация, моля посетете сайта на хипермаркети Метро: www.metro.bg

