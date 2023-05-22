Метро Каталози и Брошури 25 Май – 07 Юни 2023 и 11 Май – 24 Май 2023

В новите каталози и брошури на Метро ще откриете: Fragedo Пиле внос, 1 кг – цена 5,99 лв.; ARO Бяла кристална захар, 1 кг – цена 2,25 лв.; Schweppes, различни видове, 1,25 л – цена 1,89 лв.; Краставици, произход България, 1 кг – цена 2,48 лв.; Авокадо готово за консумация, произход Испания – цена 4,49 лв.; Сьомга котлет, 1 кг – цена 36,99 лв.; Metro Chef Октопод чистен 8% глазура, 1 кг – цена 36,99 лв.; Треска филе, 1 кг – цена 29,39 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на хранителни и нехранителни стоки, техника, сезонни стоки, канцелария, спортни стоки и материали за домашния майстор във верига хипермаркети Метро.

Разгледайте всички всички всички брошури и каталози на хипермаркети Метро тук.

Хипермаркети Метро ще откриете в следните райони: София, Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора, Велико Търново, Русе, Благоевград и Плевен.

За повече информация, моля посетете сайта на хипермаркети Метро: www.metro.bg

Метро Каталог Хранителни Стоки 25 Май – 07 Юни 2023

Метро Каталог Нехранителни Стоки 25 Май – 07 Юни 2023

Метро Каталог Барбекю 25 Май – 21 Юни 2023

Метро Каталог Цени на Ниво 25 Май – 07 Юни 2023

Метро Каталог Горещи Оферти 25 Май – 21 Юни 2023

Метро Каталог Хранителни Стоки 11 Май – 24 Май 2023

Метро Брошура Нехранителни Стоки 11 Май – 24 Май 2023

Метро Брошура Цени на Ниво 11 Май – 24 Май 2023

Метро Брошура Вземи 2, Плати 1 11 Май – 24 Май 2023

Метро Брошура Средиземноморска храна 11 Май – 07 Юни 2023

Метро Брошура Абитуриенти 27 Април – 31 Май 2023

Метро Брошура Комфорт на Открито от 01 Март 2023

Метро Брошура ХоРеКа 2 01 Май – 31 Май 2023

Метро Каталог Вино 2022-2023

Метро Каталог Horeca Решения 2022