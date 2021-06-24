Метро Каталози и Брошури 24 Юни – 07 Юли 2021

В новите брошури-каталози на Метро ще откриете: Danone Activia Плодова, различни видове, 280 гр – цена 1,24 лв.; Aro Маслиново масло от маслиново кюспе, 1 л – цена 4,79 лв.; Fine Life Тоалетна хартия, 3 пласта, 40 броя – цена 14,99 лв.; Пъстърва изчистена, 1 кг – цена 9,99 лв.; Авокадо, произход Израел – цена 1,49 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на хранителни и нехранителни стоки, техника, сезонни стоки, канцелария, спортни стоки и материали за домашния майстор във верига хипермаркети Метро.

Разгледайте всички всички всички брошури и каталози на хипермаркети Метро тук.

Хипермаркети Метро ще откриете в следните райони: София, Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора, Велико Търново, Русе, Благоевград и Плевен.

За повече информация, моля посетете сайта на хипермаркети Метро: www.metro.bg

Метро Брошура Коктейли 24 Юни – 21 Юли 2021

Метро Каталог Хранителни Стоки 24 Юни – 07 Юли 2021

Метро Каталог Нехранителни Стоки 24 Юни – 07 Юли 2021

Метро Каталог Нашите Марки 24 Юни – 07 Юли 2021

Метро Брошура Ниски Цени 10 Юни – 07 Юли 2021

Метро Брошура Козметика и Почистване 10 Юни – 07 Юли 2021



Метро Каталог Вино 28 Септември 2020 – 30 Септември 2021



Метро Каталог Градина до 31 Август 2021



Метро Horeca Наръчник

Метро HoReCa Хранителни Стоки 01 Юни – 30 Юни 2021

Метро Преоткрий България 01 Юни – 30 Юни 2021

HoReCa Решения 2021

Метро Здраве и Хигиена 01 Юни – 30 Юни 2021