Метро Каталози и Брошури 23 Юни – 06 Юли 2022

В новия каталог-брошура на Метро ще откриете: Инверторен климатик Coolwell, капацитет 12 000 BTU, ен. клас А++ – цена 649,00 лв.; Комплект 4 части, цвят черен, материал стомана, стъкло и текстил – цена 219,00 лв.; Kappa Дамски/мъжки чехли Krus, размери 36-41/41-46 – цена 19,99 лв.; Плувни шорти Blue Seven, размери S-XXL – цена 19,99 лв. и много други.

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Хипермаркети Метро ще откриете в следните райони: София, Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора, Велико Търново, Русе, Благоевград и Плевен.

За повече информация, моля посетете сайта на хипермаркети Метро: www.metro.bg

Метро Каталог Хранителни стоки 23 Юни – 06 Юли 2022

Метро Каталог Нехранителни стоки 23 Юни – 06 Юли 2022

Метро Каталог Готови за Лятото 23 Юни – 20 Юли 2022

Метро Каталог Лятна Козметика 09 Юни – 06 Юли 2022

Метро Каталог Летни Коктейли 23 Юни – 20 Юли 2022

Метро Каталог Ниски Цени 09 Юни – 06 Юли 2022

Метро Каталог Вино 2021-2022

Метро Каталог Комфорт на Открито от 17 Февруари 2022

Метро Брошура HoReCa 01 Юни – 30 Юни 2022

Метро Каталог Решения 2022