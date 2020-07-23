Метро Каталози и Брошури 23 Юли – 29 Юли 2020

В новите каталози на Метро ще откриете: Nestle Сладолед Familia Collection, различни видове, 420-523 гр – цена 4,99 лв.; Silva Равиоли със спанак, 250 гр – цена 27,80 лв.; Vandemoortele Френски кроасани с масло, замразени, 40×60 гр – цена 27,80 лв.; Пъстърва чистена, 250-350 гр – цена 9,89 лв.; Фамилия Сладолед, различни видове, 345 гр – цена 1,99 лв.; Kuhne Фини корнишони, 330 гр – цена 3,85 лв. във и много други.

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Метро Каталог Хранителни и Нехранителни Стоки 23 Юли – 05 Август 2020



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Метро Пазарувай на Скорост 09 Юли – 05 Август 020



Метро Horeca Хранителни Стоки 01 Юли – 31 Юли 2020



Метро Horeca За вашите доставки по домовете 01 Юли – 31 Юли 2020



Метро Преоткрий България Horeca Идеи и Оферти 01 Юни – 30 Юни 2020



Метро Horeca до 28 Февруари 2020



Метро Horeca Наръчник с Добри Практики