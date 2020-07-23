Метро Каталози и Брошури 23 Юли – 29 Юли 2020

Публикувано в , , на 23 юли 2020 admin

В новите каталози на Метро ще откриете: Nestle Сладолед Familia Collection, различни видове, 420-523 гр – цена 4,99 лв.; Silva Равиоли със спанак, 250 гр – цена 27,80 лв.; Vandemoortele Френски кроасани с масло, замразени, 40×60 гр – цена 27,80 лв.; Пъстърва чистена, 250-350 гр – цена 9,89 лв.; Фамилия Сладолед, различни видове, 345 гр – цена 1,99 лв.; Kuhne Фини корнишони, 330 гр – цена 3,85 лв. във и много други.

Разгледайте промоциите на хранителни и нехранителни стоки, техника, сезонни стоки, канцелария, спортни стоки и материали за домашния майстор във верига хипермаркети Метро.

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Хипермаркети Метро ще откриете в следните райони: София, Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора, Велико Търново, Русе, Благоевград и Плевен.

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