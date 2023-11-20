Метро Каталози и Брошури 23 Ноември – 06 Декември 2023 и 09 Ноември – 22 Ноември 2023

В новия каталог-брошура на Метро ще откриете: Jamie Oliver & Tefal Тиган с капак 24 см – цена 49,99 лв.; Amo Lacasa халат за баня с качула Jupiter, 100% памук, S-XL – цена 39,99 лв.; Капитонирана въглавница пух/пера Tarrington House, пълнеж 80% малки бели гъши пера и 20% гъши пух, размери 50/70 см – цена 26,99 лв.; Олекотена завивка пух/пера Tarrington House, пълнеж 90% патешки пера и 10% гъши пух, размери 150/200 или 200/220 см – цена 69,99 или 89,99 лв. и много други.

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Хипермаркети Метро ще откриете в следните райони: София, Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора, Велико Търново, Русе, Благоевград и Плевен.

За повече информация, моля посетете сайта на хипермаркети Метро: www.metro.bg

Метро Каталог Хранителни Стоки 23 Ноември – 06 Декември 2023

Метро Каталог Нехранителни Стоки – 06 Декември 2023

Метро Каталог Лакомства 23 Ноември – 31 Декември 2023

Метро Каталог Наздравици 23 Ноември – 31 Декември 2023

Метро Каталог Играчки 23 Ноември – 31 Декември 2023

Метро Каталог Техника 23 Ноември – 31 Декември 2023

Метро Каталог Хранителни Стоки 09 Ноември – 22 Ноември 2023

Метро Каталог Нехранителни Стоки 09 Ноември – 22 Ноември 2023

Метро Каталог Цени на Ниво 09 Ноември – 06 Декември 2023

Метро Каталог Цени за Търговци 09 Ноември – 06 Декември 2023

Метро Каталог Вземи 2, Плати 1 09 Ноември – 22 Ноември 2023

Метро Екипни Предложения 09 Ноември – 22 Ноември 2023

Метро Никулден 09 Ноември – 06 Декември 2023

Метро Коледни Подаръци 09 Ноември – 06 Декември 2023

Метро Коледна Украса 09 Ноември – 06 Декември 2023

Метро Автомобил 26 Октомври – 06 Декември 2023

Метро Зимнина 26 Октомври – 22 Ноември 2023

Метро Каталог Вино 2023-2024

Метро Каталог Подаръчни Комплекти 2023

Метро Каталог Horeca: Хранителни Стоки 01 Ноември – 30 Ноември 2023

Метро Каталог Horeca Решения – Специална Оферта