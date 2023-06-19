Метро Каталози и Брошури 22 Юни – 05 Юли 2023 и 25 Май – 21 Юни 2023

В новите Каталози и Брошури на Метро ще откриете: Metro Chef Кашкавал от краве мляко МЕ = 1 бр, х 1,5 кг – цена 15,74 лв.; ARO Бяла кристална захар МЕ = 10 бр.х 1 кг – цена 22,50 лв.; Корнишон салатен, 1 кг – цена 2,48 лв.; Нектарини, 1 кг – цена 3,49 лв.; Боровинки, 1 кг – цена 2,78 лв.; Тиквички, 1 кг – цена 1,39 лв.; Червени домати, 1 кг – цена 2,48 лв.; Пипер Сиврия, 1 кг – цена 2,99 лв.; Ципура цяла , 1 кг – цена 11,99 лв. и много други.

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Метро Каталог Хранителни Стоки 22 Юни – 05 Юли 2023

Метро Каталог Нехранителни Стоки 22 Юни – 05 Юли 2023

Метро Каталог Лятна Свежест 22 Юни – 05 Юли 2023

Метро Каталог Хранителни Стоки 08 Юни – 21 Юни 2023

Метро Каталог Нехранителни Стоки 08 Юни – 21 Юни 2023

Метро Каталог Цени на Ниво 08 Юни – 21 Юни 2023

Метро Каталог Козметика 08 Юни – 05 Юли 2023

Метро Каталог Ниски Цени 08 Юни – 05 Юли 2023

Метро Каталог Барбекю 25 Май – 21 Юни 2023

Метро Каталог Горещи Оферти 25 Май – 21 Юни 2023

Метро Брошура Комфорт на Открито от 01 Март 2023

Метро Каталог Вино 2022-2023

Метро Каталог Horeca Решения 2022