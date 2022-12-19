Метро Каталози и Брошури 22 Декември – 31 Декември 2022, 08 Декември – 21 Декември 2022 и Каталози Коледа 2022

В новия каталог-брошура на магазини Метро ще откриете: METRO CHEF Свински гърди без кост, 1 кг – цена 13,49 лв.; METRO CHEF Кашкавал от краве мляко, 1 кг – цена 19,99 лв.; NUTELLA Какаов крем, 900 гр – цена 9,98 лв.; Скариди 16/20, 1 кг – цена 28,99 лв.; Морски дявол опашки, 1 кг – цена 15,99 лв.; MENU EХPRESS Чушки с чвсън, 1 кг – цена 7,99 лв.; Кенар Руска салата с шунка, 1 кг – цена 5,99 лв.; METRO CHEF Сьомга топло пушена, 100 гр – цена 5,99 лв.; Пипер червен капия, 1 кг – цена 4,99 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на хранителни и нехранителни стоки, техника, сезонни стоки, канцелария, спортни стоки и материали за домашния майстор във верига хипермаркети Метро.

Хипермаркети Метро ще откриете в следните райони: София, Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора, Велико Търново, Русе, Благоевград и Плевен.

За повече информация, моля посетете сайта на хипермаркети Метро: www.metro.bg

Метро Каталог Хранителни Стоки 22 Декември – 31 Декември 2022

Метро Каталог Вземи 2, Плати 1 22 Декември – 31 Декември 2022

Метро Каталог Хранителни Стоки 08 Декември – 21 Декември 2022

Метро Каталог Нехранителни Стоки 08 Декември – 31 Декември 2022

Метро Каталог Вземи 2, плати 1 08 Декември – 21 Декември 2022

Метро Каталог Избрани Марки 08 Декември – 21 Декември 2022

Метро Каталог Фойерверки 08 Декември – 31 Декември 2022

Метро Каталог Изискани Лакомства 24 Ноември – 31 Декември 2022

Метро Каталог Играчки 24 Ноември – 31 Декември 2022

Метро Каталог Наздравици 24 Ноември – 31 Декември 2022

Метро Каталог Техника 24 Ноември – 31 Декември 2022

Метро Каталог Коледа Декорация 10 Ноември – 31 Декември 2022

Метро Каталог Коледни Подаръци 10 Ноември – 31 Декември 2022

Метро Каталог Подаръчни Комплекти 27 Ноември – 31 Декември 2022

Метро Каталог Божоле 17 Ноември – 31 Декември 2022

Метро Каталог Horeca Хранителни Стоки 01 Декември – 31 Декември 2022

Метро Каталог Вино 2022-2023

Метро Каталог Horeca Решения 2022