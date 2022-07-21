Метро Каталози и Брошури 21 Юли – 03 Август 2022

В новия каталог-брошура на Метро ще откриете: Arielli Инверторен климатик AAC-09CH2xA61 WI-FI – цена 599,00лв.; Rohnson Месомелачка R503, Мощност до 1500 w, Перфорирани дискове 3 бр. (3, 5 и 7 мм), Приставки за оформяне на колбаси, Приставка за доматен сок, 2 скорости – цена 74,50 лв.; Magniflex Vitality Ортопедичен матрак с комбинация от мемори пяна и гел пяна, Възможност за избор на по-мека и по-твърда страна, размери 82/190 – цена 229,00 лв.; 164/190 – цена 463,00 лв.; 90/200 – цена 269,00 лв.; 160/200 – цена 487,00 лв. и много други.

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Метро Каталог Хранителни стоки 21 Юли – 03 Август 2022

Метро Каталог Нехранителни стоки 21 Юли – 03 Август 2022

Метро Каталог Цени на Ниво 21 Юли – 03 Август 2022

Метро Каталог Вино 2021-2022

Метро Каталог Комфорт на Открито от 17 Февруари 2022

Метро Каталог Решения 2022

Метро Брошура HoReCa 01 Юли – 30 Юли 2022