Метро Каталози и Брошури 20 Юли – 02 Август 2023 и 06 Юли – 19 Юли 2023

В новите каталози и брошури на Метро ще откриете: Пъпеш Галия, 1 кг – цена 2,15 лв.; Нектарини, 1 кг – цена 2,29 лв.; Боровинки, 125 гр – цена 2,48 лв.; Диня, 1 кг – цена 0,89 лв.; Лук Гано, 1 бр – цена 4,99 лв.; Краставица Гергана, 1 бр – цена 2,99 лв.; Розови домати, 1 кг – цена 2,59 лв.; Тиквички, 1 кг – цена 1,29 лв.; Ранно зеле, 1 кг – цена 1,99 лв.; Люти чушки, 1 кг – цена 2,48 лв.; Целина стъбла, 1 бр – цена 2,78 лв. и много други.

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Метро Каталог Хранителни Стоки 20 Юли – 02 Август 2023

Метро Каталог Нехранителни Стоки 20 Юли – 02 Август 2023

Метро Каталог Хранителни Стоки 06 Юли – 19 Юли 2023

Метро Каталог Нехранителни Стоки 06 Юли – 19 Юли 2023

Метро Каталог Вземи 2, плати 1 06 Юли – 19 Юли 2023

Метро Каталог Цени на Ниво 22 Юни – 19 Юли 2023

Метро Брошура Комфорт на Открито от 01 Март 2023

Метро Каталог Вино 2022-2023

Метро Каталог Horeca Решения 2022