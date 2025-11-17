Метро Каталози и Брошури 20 Ноември – 03 Декември 2025 и 06 Ноември – 19 Ноември 2025

В новата брошура на Метро ще откриете: ПОРТОКАЛ ЗА СОК МЕ=теглова разфасовка – цена 1,99 лв.; METRO CHEF Свински киевски котлет защитна атмосфера МЕ=теглова разфасовка ~ 1.6 кг – цена 10,99 лв.; BАRILLA Сос с босилек, Arrabbiata, Napoletana, Tоскана МЕ=1 бр. х 400 г – цена 5,29 лв.; NUTELLA Какаов крем МЕ=1 бр. х 1 кг – цена 14,99 лв.; МИНИ ЦВЕТНИ МОРКОВИ МЕ=1 бр. х 100 г – цена 12,98 лв.; ДЕХИДРИРАНИ РЕЗЕНЧЕТА АНАНАС МЕ=1 бр. х 270 г – цена 49,99 лв.; Дамско яке естествена кожа 36-46/ Мъжко яке естествена кожа 50-58 – цена 149,00 лв.; Климатик инверторен TH-H12A4/TH3DI Енергиен клас: A++\A+ Охлаждане/Отопление капацитет : 12000 Btu Входяща мощност охлаждане/отопление: 1.02/0.992 kW/h Отдавана мощност охлаждане/отопление: 3.54/3.68 kW/h SEER: 7.01 SCOP: 4.22 Хладилен агент: R32 – цена 459,00 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на хранителни и нехранителни стоки, техника, сезонни стоки, канцелария, спортни стоки и материали за домашния майстор във верига хипермаркети Метро.

Разгледайте всички всички всички брошури и каталози на хипермаркети Метро тук.

Хипермаркети Метро ще откриете в следните райони: София, Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора, Велико Търново, Русе, Благоевград и Плевен.

За повече информация, моля посетете сайта на хипермаркети Метро: www.metro.bg

Метро Брошура 20 Ноември – 03 Декември 2025

Метро Брошура 20 Ноември – 03 Декември 2025

Метро Брошура 20 Ноември – 31 Декември 2025

Метро Брошура 06 Ноември – 19 Ноември 2025

Метро Брошура 06 Ноември – 19 Ноември 2025

Метро Брошура 06 Ноември – 19 Ноември 2025

Метро Брошура 06 Ноември – 06 Декември 2025

Метро Брошура 06 Ноември – 31 Декември 2025

Метро Брошура 06 Ноември – 31 Декември 2025

Метро Брошура 23 Октомври – 31 Декември 2025

Метро Каталог Вино 2024-2025

Метро Каталог 01 Февруари – 31 Декември 2025

Метро Каталог Horeca Решения 2025

Метро Каталог Интериорни Мебели 2025