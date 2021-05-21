Метро Каталози и Брошури 20 Май – 26 Май 2021

В новите каталози и брошури на Метро ще откриете: Бяло зеле, ранно, произход България, 1 кг – цена 1,79 лв.; Ябълка червена превъзходна, произход Италия/Полша, 1 кг – цена 2,99 лв.; Olympus Сок праскова, 1 л – цена 3,48 лв.; Калмари бейби, 1 кг – цена 16,79 лв.; Fragedo Пиле, внос, 1 кг – цена 4,89 лв. и много други.

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Хипермаркети Метро ще откриете в следните райони: София, Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора, Велико Търново, Русе, Благоевград и Плевен.

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Метро Хранителни Стоки 13 Май – 26 Май 2021

Метро Нехранителни Стоки 13 Май – 26 Май 2021

Метро Вземи 2, Плати 1 13 Май – 26 Май 2021

Метро Истинска Храна 17 Май – 23 Май 2021

Метро Свежи Оферти 20 Май – 23 Май 2021

Метро Брошура Абитуриенти 04 Май – 30 Май 2021

Метро Viva Italia 13 Май – 09 Юни 2021

Метро Нашите Марки: Картофи 01 Май – 31 Май 2021

Метро Нашите Марки: Напитки 01 Май – 31 Май 2021



Метро Каталог Вино 28 Септември 2020 – 30 Септември 2021



Метро Каталог Градина до 31 Август 2021



Метро Horeca Наръчник

Метро HoReCa Хигиена и Здраве 01 Май – 31 Май 2021

Метро HoReCa Хранителни Стоки 01 Май – 31 Май 2021

Метро Преоткрий България 01 Май – 31 Май 2021

HoReCa Решения 2021