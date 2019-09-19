Метро Каталози и Брошури 19 Септември – 02 Октомври 2019

В новите каталози на Метро ще откриете: Nutella Какаов крем с лешници, 400 гр – цена 4,93 лв.; Верея краве мляко 3%, 2 л – цена 3,29 лв.; Bonduelle Сладка царевица, 340 гр или Зелен грах, Червен боб, 400 гр – цена 1,58 лв.; Papia Тоалетна хартия, 3 пластова, различни видове, 32 броя в опаковка – цена 12,99 лв.; Aron Бланширани картофи, 1 кг – цена 2,49 лв. и много други.

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Хипермаркети Метро ще откриете в следните райони: София, Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора, Велико Търново, Русе, Благоевград и Плевен.

За повече информация, моля посетете сайта на хипермаркети Метро: www.metro.bg



Метро Каталог Хранителни Стоки 19 Септември – 02 Октомври 2019



Метро Каталог Нехранителни Стоки 19 Септември – 02 Октомври 2019



Метро Каталог Свежо 19 Септември – 25 Септември 2019



Метро Каталог Училище 08 Август – 22 Септември 2019



Метро Каталог Бира 19 Септември – 16 Октомври 2019



Метро Каталог Кафе 05 Септември – 02 Октомври 2019



Метро Каталог Scotti 05 Септември – 02 Октомври 2019



Метро Каталог За Офиса 19 Септември – 16 Октомври 2019



Метро Каталог Вино, Валиден до 31 Март 2020



Метро Каталог Специални Оферти 01 Септември – 30 Септември 2019



Метро Каталог Horeca 01 Септември – 30 Септември 2019



Метро Каталог Horeca 01 Март – 31 Декември 2019



Метро Каталог Азия 01 Септември – 30 Септември 2019



Метро Каталог Домашни Вкусотии 01 Септември – 30 Септември 2019



Метро Каталог Почистване 19 Септември – 16 Октомври 2019