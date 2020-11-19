Метро Каталози и Брошури 19 Ноември – 25 Ноември 2020

Публикувано в , , на 19 ноември 2020 admin

В новите каталози и брошури на Метро ще откриете: Бяло грозде без семки, произход Турция, 1 кг – цена 2,89 лв.; Авокадо, калибър 18, произход Израел, 1 брой – цена 1,79 лв.; Пресни ягоди, произход България, 200 гр – цена 2,99 лв.; Зеле, червено, произход България, 1 кг – цена 1,19 лв.; Пресен спанак, произход България, 300 гр – цена 2,49 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на хранителни и нехранителни стоки, техника, сезонни стоки, канцелария, спортни стоки и материали за домашния майстор във верига хипермаркети Метро.

Разгледайте всички всички всички брошури и каталози на хипермаркети Метро тук.

Хипермаркети Метро ще откриете в следните райони: София, Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора, Велико Търново, Русе, Благоевград и Плевен.

За повече информация, моля посетете сайта на хипермаркети Метро: www.metro.bg


Метро Каталог Хранителни Стоки 12 Ноември – 25 Ноември 2020


Метро Каталог Нехранителни Стоки 12 Ноември – 25 Ноември 2020


Метро Брошура Свежо 19 Ноември – 25 Ноември 2020


Метро Каталог Вземи 2, Плати 1 12 Ноември – 25 Ноември 2020


Метро Каталог Истинска Храна 19 Ноември – 25 Ноември 2020


Метро Каталог Риба 12 Ноември – 06 Декември 2020


Метро Подаръчни Комплекти 29 Октомври – 31 Декеври 2020


Метро Зимна Подготовка на Автомобила 29 Октомври – 25 Ноември 2020


Метро Каталог Подаръци 12 Ноември – 31 Декември 2020


Метро Вкусна Зимнина 29 Октомври – 25 Ноември 2020


Метро Каталог Коледа у Дома 12 Ноември – 31 Декември 2020


Метро Каталог Вино 28 Септември 2020 – 30 Септември 2021


Метро Horeca: Хранителни Стоки 01 Ноември – 30 Ноември 2020


Метро Horeca: Здраве, хигиена и доставки по домовете 01 Ноември – 30 Ноември 2020


Метро Преоткрий България: Horeca Идеи и Оферти 01 Ноември – 30 Ноември 2020


Метро Horeca Решения 2020

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