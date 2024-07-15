Метро Каталози и Брошури 18 Юли – 31 Юли 2024 и 04 Юли – 17 Юли 2024

В новата брошура-каталог на Метро ще откриете: Metro Chef Свински гърди с кост, около 2 кг, за кг – цена 11,99 лв.; Саяна Кашкавал от краве мляко, 1.2 кг – цена 17,99 лв.; Arielli Инверторен климатик, енергиен клас А++/А+, монтажът не е включен в цената – цена 549,00 лв.; Bestway Басейн надуваем, максимален обем при 80% 3800 л, външна филтърна помпа – цена 119,00 лв.; Електрическа хладилна кутия 24 л, захранване 12V чрез накрайник за кола – цена 69,99 лв.; Шезлонг Oval с възглавница и подлакътници, позиционене, сгъваем, алуминиева рамка – цена 99,99 лв. и много други.

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Хипермаркети Метро ще откриете в следните райони: София, Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора, Велико Търново, Русе, Благоевград и Плевен.

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Метро Каталог Хранителни Стоки 18 Юли – 31 Юли 2024

Метро Каталог Нехранителни Стоки 18 Юли – 31 Юли 2024

Метро Каталог Цени на Ниво 18 Юли – 28 Аягуст 2024

Метро Каталог Хранителни Стоки 04 Юли – 17 Юли 2024

Метро Каталог Нехранителни Стоки 04 Юли – 17 Юли 2024

Метро Каталог Вземи 2, Плати 1 04 Юли – 17 Юли 2024

Метро Каталог Напитки 20 Юни – 17 Юли 2024

Метро Каталог Цени на Ниво 20 Юни – 17 Юли 2024

Метро Каталог Лятно Намаление 06 Юни – 03 Юли 2024

Метро Каталог Вино 2023-2024