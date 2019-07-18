Метро Каталози и Брошури 18 Юли – 24 Юли 2019

В новите каталози и брошури на Метро ще откриете: Домати червени, произход България, 1 кг – цена 1,89 лв.; Домати сорт Кумато, произход България, 1 кг – цена 5,49 лв.; Пипер лют, рибка, произход България, 1 кг – 2,99 лв.; Киви, произход Чили, 1 кг – цена 3,99 лв.; Кайсии, произход Гърция, 1 кг – цена 2,29 лв. и други.

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Метро Каталог Хранителни Стоки 11 Юли – 24 Юли 2019



Метро Каталог Нехранителни Стоки 11 Юли – 24 Юли 2019



Метро Каталог Свежи Оферти 18 Юли – 24 Юли 2019



Метро Каталог Коктейли 27 Юни – 24 Юли 2019



Метро Каталог Вземи 2, Плати 1 11 Юли – 24 Юли 2019



Метро Каталог Био 11 Юли – 24 Юли 2019



Метро Каталог Aro 11 Юли – 24 Юли 2019



Метро Каталог Търси Зелените 27 Юни – 24 Юли 2019



Метро Сезонни намаления до изчерпване на количествата



Метро Каталог Вино 2019



Метро Каталог Комфорт на Открито 26 Март – 31 Октомври 2019



Метро Каталог Специални Оферти 01 Юли – 31 Юли 2019



Метро Каталог Horeca 01 Юли – 31 Юли 2019



Метро Каталог Азиатска Кухня 01 Юли – 31 Юли 2019



Метро Каталог Horeca 01 Март – 31 Декември 2019