Метро Каталози и Брошури 18 Декември – 31 Декември 2025 и 04 Декември – 17 Декември 2025

В новата брошура на Метро ще откриете: АНАНАС МЕ=1 брой — цена 2,78 лв.; FINE LIFE Свински гърди с кост МЕ=теглова разфасовка ~ 1 кг — цена 8,99 лв.; ДИМИТЪР МАДЖАРОВ Сирене от краве мляко ЗНП МЕ=1 бр. х 700 г – цена 17,58 лв.; LENOR Омекотител различни аромати МЕ=1 бр. х 4 л – цена 18,98 лв.; FINE LIFE Бадемово брашно МЕ=1 бр. х 200 г – цена 10,58 лв.; СОФИЯ МЕЛ Брашно за кекс МЕ=1 бр. х 1 кг – цена 2,15 лв.; METRO CHEF Черен шоколад капки 55%, Млечен шоколад капки 31% МЕ=1 бр. х 2.5 кг – цена 84,98 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на хранителни и нехранителни стоки, техника, сезонни стоки, канцелария, спортни стоки и материали за домашния майстор във верига хипермаркети Метро.

Разгледайте всички всички всички брошури и каталози на хипермаркети Метро тук.

Хипермаркети Метро ще откриете в следните райони: София, Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора, Велико Търново, Русе, Благоевград и Плевен.

За повече информация, моля посетете сайта на хипермаркети Метро: www.metro.bg

Метро Брошурa 18 Декември – 31 Декември 2025

Метро Брошурa 04 Декември – 17 Декември 2025

Метро Брошурa 04 Декември 2025 – 31 Януари 2026

Метро Брошурa 04 Декември – 31 Декември 2025

Метро Брошура 20 Ноември – 31 Декември 2025

Метро Брошура 06 Ноември – 06 Декември 2025

Метро Брошура 06 Декември – 31 Декември 2025

Метро Брошура 06 Ноември – 31 Декември 2025

Метро Брошура 23 Октомври – 31 Декември 2025

Метро Каталог Вино 2025-2026

Метро Каталог 01 Февруари – 31 Декември 2025

Метро Каталог Horeca Решения 2025

Метро Каталог Интериорни Мебели 2025