Метро Каталози и Брошури 17 Юни – 23 Юни 2021

В новите каталози и брошури на Метро ще откриете: Диня, произход Гърция, 1 кг – цена 0,65 лв.; Pringles Картофен чипс, различни видове, 165 гр – цена 2,99 лв.; Lavazza Crema e Gusto Classico Кафе на зърна, 1 кг – цена 18,89 лв.; Ariel Течен препарат или Капсули за пране, 4.95 л/54 броя, различни видове – цена 22,99 лв. и много други.

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Метро Брошура Свежо 17 Юни – 20 Юни 2021

Метро Каталог Хранителни Стоки 10 Юни – 23 Юни 2021

Метро Каталог Нехранителни Стоки 10 Юни – 23 Юни 2021

Метро Брошура Ниски Цени 10 Юни – 07 Юли 2021

Метро Брошура Козметика и Почистване 10 Юни – 07 Юли 2021

Метро Вземи 2, Плати 1 03 Юни – 16 Юни 2021

Метро Барбекю и Бира 27 Май – 23 Юни 2021

Метро Техника 27 Май – 23 Юни 2021



Метро Каталог Вино 28 Септември 2020 – 30 Септември 2021



Метро Каталог Градина до 31 Август 2021



Метро Horeca Наръчник

Метро HoReCa Хранителни Стоки 01 Юни – 30 Юни 2021

Метро Преоткрий България 01 Юни – 30 Юни 2021

HoReCa Решения 2021

Метро Здраве и Хигиена 01 Юни – 30 Юни 2021