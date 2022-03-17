Метро Каталози и Брошури 17 Март – 30 Март 2022

В новия каталог-брошура на Метро „Метро България на 23 години“ ще откриете: President Френско безсолно масло 82%, 250 гр – цена 6,49 лв.; Costa D’Oro L’Extra Маслиново масло Екстра върджин, 1 л – цена 9,98 лв.; Димитър Маджаров Луканка Маджаров, 190 гр – цена 5,49 лв.; Kinder Шоколад, 50 гр – цена 0,98 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на хранителни и нехранителни стоки, техника, сезонни стоки, канцелария, спортни стоки и материали за домашния майстор във верига хипермаркети Метро.

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Хипермаркети Метро ще откриете в следните райони: София, Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора, Велико Търново, Русе, Благоевград и Плевен.

За повече информация, моля посетете сайта на хипермаркети Метро: www.metro.bg

Метро Каталог Хранителни Стоки 17 Март – 30 Март 2022

Метро Каталог Нехранителни Стоки 17 Март – 30 Март 2022

Метро Каталог Свежо 14 Март – 18 Март 2022

Метро Каталог 23 Години 17 Март – 30 Март 2022

Метро Каталог Техника 17 Март – 30 Март 2022

Метро Каталог Готови за път 17 Март – 14 Април 2022

Метро Каталог Хоби Кухня 03 Март – 30 Март 2022

Метро Каталог Вино 2021-2022

Метро Каталог Комфорт на Открито от 17 Февруари 2022

Метро Каталог HoReCa Хранителни Стоки 03 Март – 31 Март 2022

Метро Каталог Решения 2022