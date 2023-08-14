Метро Каталози и Брошури 17 Август – 30 Август 2023 и 03 Август – 16 Август 2023

В новите Каталози и Брошури на Метро ще откриете: Диня, 1 кг – цена 0,89 лв.; Нектарини, 1 кг – цена 2,59 лв.; Черно грозде, 1 кг – цена 3,98 лв.; Розови домати Ръгби, 1 кг – цена 2,99 лв.; Лайм, 1 кг – цена 6,79 лв.; Целина глава, 1 кг – цена 2,99 лв.; Пипер зелена капия, 1 кг – цена 2,48 лв.; Тиквички, 1 кг – цена 1,49 лв.; Мити картофи Агата, 1 кг – цена 1,59 лв.; Скумрия цяла, 1 кг – цена 7,99 лв.; Ципура цяла, 1 кг – цена 11,99 лв. и много други.

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Метро Каталог Хранителни Стоки 17 Август – 30 Август 2023

Метро Каталог Нехранителни Стоки 17 Август – 30 Август 2023

Метро Каталог Метрочасие 2023 17 Август – 24 Септември 2023

Метро Каталог Хранителни Стоки 03 Август – 16 Август 2023

Метро Каталог Нехранителни Стоки 03 Август – 16 Август 2023

Метро Каталог Цени на Ниво 20 Юли – 16 Август 2023

Метро Каталог Специални Предложения за търговци 20 Юли – 16 Август 2023

Метро Каталог Избрани Марки 03 Август – 16 Август 2023

Метро Каталог Удължи Сезона 03 Август – 30 Август 2023

Метро Брошура Комфорт на Открито от 01 Март 2023

Метро Каталог HoReCa 01 Август – 31 Август 2023

Метро Каталог Вино 2022-2023

Метро Каталог Horeca Решения 2022