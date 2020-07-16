Метро Каталози и Брошури 16 Юли – 22 Юли 2020

Публикувано в , , на 16 юли 2020 admin

В новите каталози на Метро ще откриете: Картофи мити, произход Египет, 1 кг – цена 0,69 лв.; Банани, произход Еквадор, 1 кг – цена 1,99 лв.; Пресни ягоди, произход България, 400 гр – цена 3,19 лв.; Лимони, произход Аржентина, 1 кг – цена 3,49 лв.; Бяло зеле, произход България, 1 кг – цена 3,19 лв. и много други.

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