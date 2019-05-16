Метро Каталози и Брошури 16 Май – 29 Май 2019

В новите каталози на Метро ще откриете: Шоколадови бонбони Toffifee, 125 гр – цена 2,58 лв.; Crystal Head Водка, 700 мл + 4 шот чаши – цена 79,99 лв.; Coca-Cola Кен, 330 мл – цена 9,36 лв.; Jack Faniels Уиски тенеси, 1 л – цена 48,99 лв.; Fine Line Датски бисквити с вкус на масло, 500 гр в метална кутия – цена 7,69 лв.; Pobeda Navona Бисквити, различни видове, 150 гр – цена 2,29 лв.

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Хипермаркети Метро ще откриете в следните райони: София, Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора, Велико Търново, Русе, Благоевград и Плевен.

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Метро Каталог Хранителни Стоки 16 Май – 29 Май 2019



Метро Каталог Свежо 16 Май – 29 Май 2019



Метро Каталог Нехранителни Стоки 16 Май – 29 Май 2019



Метро Каталог Вкусно от Италия 16 Май – 12 Юни 2019



Метро Каталог Био Продукти 16 Май – 29 Май 2019



Метро Каталог Абитуриенти 02 Май – 29 Май 2019



Метро Каталог Пролетно Почистване 09 Май – 21 Май 2019



Метро Каталог Вино 2019



Метро Каталог Сезон на Открито 26 Март – 31 Октомври 2019



Метро Каталог Специални Оферти 01 Май – 29 Май 2019



Метро Каталог Horeca 01 Май – 31 Май 2019



Метро Каталог Horeca 01 Март – 31 Декември 2019