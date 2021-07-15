В новите брошури-каталози на Метро ще откриете: Пъпеш Галия, произход Гърция, 1 кг – цена 1,19 лв.; Праскови клас 1, произход Гърция, 1 кг – цена 3,99 лв.; Кромид лук 50+, произход Турция, 1 кг – цена 3,99 лв.; Малини, произход България, 125 гр – цена 2,49 лв.; Розови домати, произход България, 1 кг – цена 1,99 лв. и много други.
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Метро Каталози и Брошури 15 Юли – 21 Юли 2021
Метро Каталог Вземи 2, Плати 1 08 Юли – 21 Юли 2021
Метро Каталог Хранителни Стоки 08 Юли – 21 Юли 2021
Метро Каталог Нехранителни Стоки 08 Юли – 21 Юли 2021
Метро Брошура Коктейли 24 Юни – 21 Юли 2021
Метро Каталог Вино 28 Септември 2020 – 30 Септември 2021
Метро Каталог Градина до 31 Август 2021
Метро Horeca Наръчник
Метро HoReCa Здраве и Хигиена 01 Юли – 30 Юли 2021
Метро HoReCa Хранителни Стоки 01 Юли – 30 Юли 2021
Метро HoReCa Вода и Напитки 01 Юли – 30 Юли 2021
Метро Преоткрий България 01 Юли – 30 Юли 2021
HoReCa Решения 2021