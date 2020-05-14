Метро Каталози и Брошури 14 Май – 27 Май 2020

В новите каталози на на Метро ще откриете: Насладете се на перфектното кафе бързо и лесно с Автоматична кафемашина Philips, 100% керамични мелачки, 2 вида кафе напитки, интуитивен дисплей – цена 499,00 лв.; Мултикукър Philips, 22+ предварително зададени програми, вместимост 5 л, керамично покритие, кошница за задушаване – цена 209,00 лв.; Телевизор Arielli, дисплей 32 инча (81 см), резолюция HD Ready – цена 199,00 лв. и много други.

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Метро Хранителни и Нехранителни Стоки 14 Май – 27 Май 2020



Метро Свежи Оферти 14 Май – 27 Май 2020



Метро Техника 14 Май – 10 Юни 2020



Метро Horeca Хранителни Стоки 01 Май – 31 Май 2020



Метро Horeca За вашите доставки по домовете 01 Май – 31 Май 2020



Метро Horeca до 28 Февруари 2020