Метро Каталози и Брошури 13 Октомври – 26 Октомври 2022 и 29 Септември – 12 Октомври 2022

В новия каталог-брошура на Метро ще откриете: PRESIDENT Краве масло безсолно, 500 гр – цена 14,29лв,; Мити картофи Агата Франция, 10 кг – цена 16,49 лв.; Ориз Балдо, 1 кг – цена 3,49 лв.; DEVIN Минерална вода, Изворна вода, 1 бр. х 1.5 л – цена 0,65 лв.; Бяло грозде стафидно Турция, 1 кг – цена 3,49 лв.; HIPP COMBIOTIC 2 БИО преходно мляко За бебета над 6 месеца, 800 гр – цена 33,98 лв. и много други.
Разгледайте промоциите на хранителни и нехранителни стоки, техника, сезонни стоки, канцелария, спортни стоки и материали за домашния майстор във верига хипермаркети Метро.
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Хипермаркети Метро ще откриете в следните райони: София, Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора, Велико Търново, Русе, Благоевград и Плевен.
За повече информация, моля посетете сайта на хипермаркети Метро: www.metro.bg
Метро Каталог Хранителни стоки 13 Октомври – 26 Октомври 2022
Метро Каталог Неранителни стоки 13 Октомври – 26 Октомври 2022
Метро Каталог Цени на Ниво 13 Октомври – 26 Октомври 2022
Метро Каталог Колбаси 13 Октомври – 09 Ноември 2022
Метро Каталог Облекло 13 Октомври – 09 Ноември 2022
Метро Каталог Напитки 13 Октомври – 09 Ноември 2022
Метро Каталог Напитки 2022 13 Октомври – 09 Ноември 2022
Метро Каталог Хранителни стоки 29 Септември – 12 Октомври 2022
Метро Каталог Нехранителни стоки 29 Септември – 12 Октомври 2022
Метро Каталог Цени на Ниво 29 Септември – 12 Октомври 2022
Метро Каталог Дом 29 Септември – 26 Октомври 2022
Метро Млечни Продукти 29 Септември – 26 Октомври 2022
Метро Сладки Продукти 29 Септември – 26 Октомври 2022
Метро Каталог Бира 15 Септември – 12 Октомври 2022
Метро Каталог Есен 15 Септември – 12 Октомври 2022
Метро Каталог Техника и Офис 15 Септември – 12 Октомври 2022
Метро Каталог Вино 2021-2022
Метро Каталог Комфорт на Открито от 17 Февруари 2022
Метро Каталог Решения 2022
Horeca: Хранителни стоки 01 Октомври – 31 Октомври 2022
Вино 2022-2023