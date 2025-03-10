Метро Каталози и Брошури 13 Март – 26 Март 2025 и 27 Февруари – 12 Март 2025

Публикувано в , , на 10 март 2025 admin

В новия каталог-брошура на Метро ще откриете: Tefal ГРИЛ OPllGRILL+GC7128, 6 автоматични програми за гриловане от алангле до добре изпечено, Ръчен режим, Индикатор за следене степента на изпичане, Подвижни плочи с незалепввщо покритие, 2000 W МОЩНОСТ – цена 199,00 лв.; МУЛТИКУКЪР NINJA FODDI 11-IN· 1 SМARТLID OL550EU, Мощност 1460 W, Крачета против хлъзгане, Компоненти, подходящи за съдомиялна машина, Капацитет 6 л, Таймер, За 4 порции – цена 399,00 лв.; Boss МЪЖКИ ПУЛОВЕР 60% вълна/ 40% полиакрил, S-XXL – цена 119,00 лв.; Arielli Телевизор 42 инча + СТОЙКА ЗА Телевизор ATB-51441N MULTI 23″-55″ – цена 349,00 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на хранителни и нехранителни стоки, техника, сезонни стоки, канцелария, спортни стоки и материали за домашния майстор във верига хипермаркети Метро.

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Хипермаркети Метро ще откриете в следните райони: София, Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора, Велико Търново, Русе, Благоевград и Плевен.

За повече информация, моля посетете сайта на хипермаркети Метро: www.metro.bg

Метро Брошура 13 Март – 26 Март 2025

Метро Брошура 13 Март – 26 Март 2025

Метро Брошура 13 Март – 26 Март 2025

Метро Брошура 27 Февруари – 12 Март 2025

Метро Брошура 27 Февруари – 12 Март 2025

Метро Брошура 27 Февруари – 26 Март 2025

Метро Брошура 27 Февруари – 26 Март 2025

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