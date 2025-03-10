Метро Каталози и Брошури 13 Март – 26 Март 2025 и 27 Февруари – 12 Март 2025

В новия каталог-брошура на Метро ще откриете: Tefal ГРИЛ OPllGRILL+GC7128, 6 автоматични програми за гриловане от алангле до добре изпечено, Ръчен режим, Индикатор за следене степента на изпичане, Подвижни плочи с незалепввщо покритие, 2000 W МОЩНОСТ – цена 199,00 лв.; МУЛТИКУКЪР NINJA FODDI 11-IN· 1 SМARТLID OL550EU, Мощност 1460 W, Крачета против хлъзгане, Компоненти, подходящи за съдомиялна машина, Капацитет 6 л, Таймер, За 4 порции – цена 399,00 лв.; Boss МЪЖКИ ПУЛОВЕР 60% вълна/ 40% полиакрил, S-XXL – цена 119,00 лв.; Arielli Телевизор 42 инча + СТОЙКА ЗА Телевизор ATB-51441N MULTI 23″-55″ – цена 349,00 лв. и много други.

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Метро Брошура 13 Март – 26 Март 2025

Метро Брошура 13 Март – 26 Март 2025

Метро Брошура 13 Март – 26 Март 2025

Метро Брошура 27 Февруари – 12 Март 2025

Метро Брошура 27 Февруари – 12 Март 2025

Метро Брошура 27 Февруари – 26 Март 2025

Метро Брошура 27 Февруари – 26 Март 2025

Метро Каталог Вино 2024-2025

Метро Каталог 01 Февруари – 31 Декември 2025

Метро Каталог Horeca Решения 2025