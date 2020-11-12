Метро Каталози и Брошури 12 Ноември – 18 Ноември 2020

В новите каталози и брошури на Метро ще откриете: Инверторен климатик Whirlpool, енергиен клас А++/А+, капацитет 9000 BTU – цена 569,00 лв.; Маратонки Kappa Bash Mid/Mangan, горна част еко кожа, размери 42-46 – цена 69,99 лв.; Маратонки Nike Courtlite 2, горна част естествена кожа/текстил, размери 42-47 – цена 89,99 лв.; Стартов пакет Brita Кана Алуна Кул Мемо + 3 Броя филтри Maxtra+ – цена 39,98 лв. и много други.

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Хипермаркети Метро ще откриете в следните райони: София, Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора, Велико Търново, Русе, Благоевград и Плевен.

За повече информация, моля посетете сайта на хипермаркети Метро: www.metro.bg



Метро Каталог Хранителни Стоки 12 Ноември – 25 Ноември 2020



Метро Каталог Нехранителни Стоки 12 Ноември – 25 Ноември 2020



Метро Брошура Свежо 12 Ноември – 18 Ноември 2020



Метро Каталог Вземи 2, Плати 1 12 Ноември – 25 Ноември 2020



Метро Каталог Риба 12 Ноември – 06 Декември 2020



Метро Подаръчни Комплекти 29 Октомври – 31 Декеври 2020



Метро Зимна Подготовка на Автомобила 29 Октомври – 25 Ноември 2020



Метро Каталог Подаръци 12 Ноември – 31 Декември 2020



Метро Вкусна Зимнина 29 Октомври – 25 Ноември 2020



Метро Каталог Коледа у Дома 12 Ноември – 31 Декември 2020



Метро Каталог Вино 28 Септември 2020 – 30 Септември 2021



Метро Horeca: Хранителни Стоки 01 Ноември – 30 Ноември 2020



Метро Horeca: Здраве, хигиена и доставки по домовете 01 Ноември – 30 Ноември 2020



Метро Преоткрий България: Horeca Идеи и Оферти 01 Ноември – 30 Ноември 2020



Метро Horeca Решения 2020