Метро Каталози и Брошури 12 Март – 25 Март 2026 и 26 Февруари – 11 Март 2026

В новия каталог брошура на Метро ще откриете: Свински врат без кост МЕ=теглова разфасовка ~600 г – цена 3,99 €; NGELOV Яйца от подово отглеждани кокошки бели, размер М, България МЕ=15 бр. в оп. 2,55 € за МЕ 4,99 лв. за МЕ – цена 0,17 €; РОЗОВ ДОМАТ МЕ=теглова разфасовка – цена 1,79 €; ARO Рафинирано слънчогледово олио МЕ=1 бр. х 1 л – цена 1,12 €; ARO Суха храна за котки различни видове МЕ=1 бр. х 1 кг – цена 1,60 €; STERILGARDA YOCREM Млечен десерт различни видове МЕ=2 бр. х 100 г – цена 1,00 €; ЖОСИ Извара МЕ=1 бр. х 350 г – цена 1,00 €; LA PROVINCIA Пилешки бут МЕ=теглова разфасовка ~ 1 кг – цена 2,00 €; НАТИ Топено сирене в черво естествено опушено МЕ=1 бр. х 500 г – цена 2,00 € и много други.

Разгледайте промоциите на хранителни и нехранителни стоки, техника, сезонни стоки, канцелария, спортни стоки и материали за домашния майстор във верига хипермаркети Метро.

Разгледайте всички всички всички брошури и каталози на хипермаркети Метро тук.

Хипермаркети Метро ще откриете в следните райони: София, Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора, Велико Търново, Русе, Благоевград и Плевен.

За повече информация, моля посетете сайта на хипермаркети Метро: www.metro.bg

Метро Брошурa 12 Март – 25 Март 2026

Метро Брошурa 12 Март – 25 Март 2026

Метро Брошурa 12 Март – 25 Март 2026

Метро Брошурa 26 Февруари – 11 Март 2026

Метро Брошурa 26 Февруари – 11 Март 2026

Метро Брошурa 26 Февруари – 11 Март 2026

Метро Брошурa 26 Февруари – 25 Март 2026

Метро Брошурa 01 Февруари – 30 Април 2026

Метро Брошурa 01 Февруари – 30 Април 2026

Метро Каталог Вино 2025-2026

Метро Каталог Horeca Решения 2025

Метро Серия Чинии

Метро Каталог Интериорни Мебели 2025