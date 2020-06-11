Метро Каталози и Брошури 11 Юни – 17 Юни 2020

Публикувано в , , на 11 юни 2020 admin

В новите каталози на на Метро ще откриете: Сенник Tarrington House, алуминиева конструкция, материал импрегниран полиестер, чупещо се рамо – цена 215,00 лв.; Мъжка тениска Pierre Cardin, 100% памучно пике или трико, размери M-3XL – цена 14,99 лв.; Комплект Orlando, материал PP ратан, цвят графит, включва диван, маса и 2 кресла – цена 599,00 лв.; Мъжки къси панталони GQC, различни цветове, 100% памук, размери M-XXL – цена 9,99 лв. и много други.

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Хипермаркети Метро ще откриете в следните райони: София, Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора, Велико Търново, Русе, Благоевград и Плевен.

За повече информация, моля посетете сайта на хипермаркети Метро: www.metro.bg

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