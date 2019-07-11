Метро Каталози и Брошури 11 Юли – 24 Юли 2019

В новите каталоги и брошури на Метро ще откриете: Праскови, произход България, 1 кг – цена 1,89 лв.; Ябълки Златна Превъзходна, произход Италия, 1 кг – цена 1,15 лв.; Чушки червена капия, произход Турция, 1 кг – цена 2,99 лв.; Еустема Ф9, 1 брой – 2,75 лв.; Орхидея Фаленопсис микс, размер саксия 2, височина 50 см – цена 6,99 лв.

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Хипермаркети Метро ще откриете в следните райони: София, Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора, Велико Търново, Русе, Благоевград и Плевен.

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Метро Каталог Хранителни Стоки 11 Юли – 24 Юли 2019



Метро Каталог Нехранителни Стоки 11 Юли – 24 Юли 2019



Метро Каталог Свежи Оферти 11 Юли – 17 Юли 2019



Метро Каталог Коктейли 27 Юни – 24 Юли 2019



Метро Каталог Вземи 2,плати 1 11 Юли – 24 Юли 2019



Метро Каталог Био 11 Юли – 24 Юли 2019



Метро Каталог Aro 11 Юли – 24 Юли 2019



Метро Каталог Търси Зелените 27 Юни – 24 Юли 2019



Метро Сезонни намаления до изчерпване на количествата



Метро Каталог Вино 2019



Метро Каталог Комфорт на Открито 26 Март – 31 Октомври 2019



Метро Каталог Специални Оферти 01 Юли – 31 Юли 2019



Метро Каталог Horeca 01 Юли – 31 Юли 2019



Метро Каталог Азиатска Кухня 01 Юли – 31 Юли 2019



Метро Каталог Horeca 01 Март – 31 Декември 2019